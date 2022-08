Câmara aprova texto-base de MP que altera regras do auxílio-alimentação

Sobre o teletrabalho, a medida provisória regulamenta que os trabalhadores poderão atuar a maior parte dos dias presencialmente (foto: Agência Brasil/Reprodução)









Um dos principais pontos da MP é deixar claro na lei que o auxílio-alimentação não pode ser usado para nenhum outro gasto que não seja compra de comida.





A proposta também passa a proibir, nos novos contratos, que as fornecedoras de tíquetes-alimentação deem descontos para as empresas que contratam o serviço.





Teletrabalho

Sobre o teletrabalho, a medida provisória regulamenta que os trabalhadores poderão atuar a maior parte dos dias presencialmente, e a outra parte da semana remotamente, ou vice-versa.









O texto estabelece que a presença do trabalhador no ambiente de trabalho para tarefas específicas, ainda que de forma habitual, não descaracteriza o trabalho remoto.





Porém, de acordo com o texto, trabalhadores que portam deficiência ou com filhos de até quatro anos completos devem ter prioridade para as vagas em teletrabalho.

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (3/8), o texto-base da Medida Provisória (MP) que altera as regras para a concessão do auxílio-alimentação pago aos trabalhadores e regulamenta a adoção do teletrabalho pelas empresas. MP oferece a possibilidade de o trabalhador sacar o vale-alimentação após 60 dias. Foram 248 votos favoráveis e 159 contrários.