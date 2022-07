Luciano Bivar avisa a aliados que não será mais candidato à presidência

Bivar mantém conversas com a cúpula nacional do PT para um possível acordo de apoio ao ex-presidente Lula (PT) (foto: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados ) O presidente do União Brasil, deputado federal Luciano Bivar (União-PE), anunciou a membros de seu partido no sábado (30/7) que pretende concorrer à Câmara dos Deputados nas eleições de 2022, retirando, assim, sua pré-candidatura à Presidência da República.





"Com a desistência de Bivar e sua candidatura a deputado por Pernambuco, caberá à executiva do partido encontrar uma saída. Temos que ver se passará por uma candidatura própria ou uma não candidatura. Vejo esses dois caminhos. E não vejo caminho com o PT", disse Mendonça, em entrevista ao jornal O Globo.

Apoio ao ex-presidente Lula

Bivar mantém conversas com a cúpula nacional do PT para um possível acordo de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista vem trabalhando para ampliar o rol de alianças de sua candidatura. Ele marcou um encontro com o também candidato ao Planalto André Janones (Avante) para a próxima quinta-feira (4/8), que sinalizou uma possível retirada de sua candidatura caso haja acordo entre os dois.

Com a saída de Bivar das eleições presidenciais, um dos nomes cotados para ocupar seu lugar como candidato é o da senadora Soraya Thronicke (União-MS), que até o momento compõe a chapa como vice. Isso caso a legenda decida manter a candidatura própria. O partido tem até a sua convenção nacional, marcada para o último dia da janela, 5 de agosto, para oficializar a decisão.