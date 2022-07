PF pede prisão preventiva de homem que ameaçou ministros e PT

Ivan 'Papo reto' publica vídeos repletos de xingamentos e ofensas a políticos de esquerda e a ministros do Supremo (foto: Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Federal (PF) recomendou, ao Supremo Tribunal Federal (STF), a prisão preventiva de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, detido em Belo Horizonte por ameaças aos magistrados da Suprema Corte. O pedido foi assinado pelo delegado da PF Fábio Alvarez Shor e será analisado por Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news.Caso a preventiva seja decretada, o investigado pode ficar encarcerado por prazo indeterminado. Ivan Rejane cumpre prisão temporária por determinação de Moraes .





A PF diz que conduta de Ivan Rejane está "inserida em um contexto mais abrangente de acirramento dos ânimos, do estímulo ao enfrentamento a oponentes políticos e de tentativas de enfraquecimento do Poder Judiciário, o qual inclusive é incumbido da realização do pleito eleitoral que se avizinha".



O investigado publicou um vídeo nas redes sociais na última quarta-feira intitulado de “7 de Setembro de 2022”. Ele fala ainda que Lula deve andar “armado até o talo” porque ele e a direita “vão caçar ele e Gleisi Hofmann”. O homem também ameaça o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) e diz que os ministros da Corte devem sair do Brasil.



“Principalmente, esses vagabundos do STF. Se eu fosse você, Barroso, Fachin, Fux, Moraes, Lewandowski, Mendes, eu ficava (sic) nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal. Até Cármen Lúcia, Rosa Weber. Sumam do Brasil! Nós vamos pendurar vocês de cabeça para baixo [...] Nós, brasileiros, cidadãos de bens (sic), não toleramos”, disse em um trecho do vídeo, seguido de uma sequência de palavrões.



Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, 46 anos, foi candidato a vereador em Belo Horizonte em 2020 e teve 189 votos. Ele se apresenta como "terapeuta" para dependentes químicos e mantém um canal no YouTube. Os vídeos são repletos de xingamentos e ofensas a políticos de esquerda, a quem ele associa a existência do narcotráfico, e a ministros do Supremo, que, segundo ele, "mandam soltar esses vagabundos".