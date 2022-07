Temer sobre acusação de 'golpista' feita por Dilma: 'Não merece resposta'

Temer criticou Dilma após acusação de 'golpista' dirigida a ele (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 4/11/21)

É tão desarrazoada a manifestação da ex-presidente Dilma Rousseff que não merece resposta. pic.twitter.com/0hxliuB5AD %u2014 Michel Temer (@MichelTemer) July 22, 2022

Temer nega golpe

O ex-presidente Michel Temer (MDB) chamou de "desarrazoada", nesta sexta-feira (22/7), a fala de Dilma Rousseff (PT), a quem ele substituiu na chefia do governo federal. A ex-presidente da República chamou Temer de "golpista" após ele afirmar que a petista, apesar de "honestíssima", teve problemas políticos ao longo de seu período no Palácio do Planalto."É tão desarrazoada a manifestação da ex-presidente Dilma Rousseff que não merece resposta", disse Temer, pelo Twitter.Mais cedo, Dilma afirmou que Temer cometeu "traição política" . Ele assumiu a presidência após o impeachment dela, em agosto de 2016. Nos três meses anteriores, o emedebista chefiou o governo interinamente.Em nota, Dilma destacou que agradeceria se Temer não buscasse limpar sua "condição de golpista" utilizando a "honestidade pessoal e política" da petista. "O senhor Michel Temer não engana mais ninguém. O que se conhece dele é mais que suficiente para evitá-lo, razão pela qual não pretendo mais debater com este senhor", pontuou ela.Ontem, em entrevista ao "UOL", Temer garantiu que a antecessora não cometeu ilicitudes "Às vezes falam de corrupção, mas é mentira. Ela (Dilma) é honesta. O que eu sei, e pude acompanhar, embora estivesse à margem do governo e embora fosse vice-presidente, não há nada que possa apodá-la de corrupta. Para mim, honestíssima. Houve problemas políticos. Ela teve dificuldade no relacionamento com o Congresso Nacional, teve dificuldade no relacionamento com a sociedade e teve as chamadas 'pedaladas', uma coisa extremamente técnica, decretada pelo Tribunal de Contas da União. Esse conjunto de fatores é que levou multidões às ruas", justificou.Segundo ele, o processo que culminou na deposição de Dilma não foi "golpe", mas "cumprimento da Constituição Federal".A ex-presidente, no entanto, refutou a tese de Temer. "A 'dificuldade de diálogo com o Congresso' não é razão legal e constitucional para impeachment em um regime presidencialista, como ele bem sabe".