Renan Calheiros ameaça judicializar convenção do MDB

Senador ameaça judicializar convenção do MDB (foto: Pedro França/Agência Senado)

Prevista para a próxima quarta-feira (27/7), a convenção do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que prevê a oficialização da candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República para as eleições de 2022 , sofre um impasse. A ala do MDB que defende o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ameaça judicializar a convenção.