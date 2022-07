Dilma sobre Temer: 'Golpista. A história não perdoa traição'

Dilma chama Temer de 'golpista' e pede para que ele pare de tentar limpar sua imagem (foto: Ueslei Marcelino/Reuters) A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) rebateu as falas do ex-presidente Michel Temer (MDB), que negou que houve um golpe em 2016, quando a petista sofreu processo de impeachment. Dilma declarou que Temer é um golpista e afirmou que a "história não perdoa traição", se referindo à relação política dos dois.









Ela ressalta que a relação dos ex-presidentes é uma das "maiores traições políticas dos tempos recentes". "O senhor Michel Temer não engana mais ninguém. O que se conhece dele é mais que suficiente para evitá-lo, razão pela qual não pretendo mais debater com este senhor", declarou em nota.

Dilma ainda alegou que as provas materiais da traição política são evidentes com a PEC do Teto de Gastos, Reforma Trabalhista e aprovação do PPI (preço de paridade de importação), os quais não constavam nos compromissos eleitorais, na época do seu mandato. "Pelo contrário, eram contraditórios. Trata-se, assim, de traição ao voto popular que o elegeu por duas vezes", declarou Dilma.





A petista também rebateu as falas do ex-presidente, que declarou que ela teve dificuldades em se relacionar com o Congresso. Ela pontua que a falta de diálogo não é razão para um impeachment.





"Tal 'dificuldade' era uma integral rejeição às práticas do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, criador do Centrão, que queria implantar com o meu beneplácito o "orçamento secreto", realizado, hoje, sob os auspícios de um dos seus mais próximos auxiliares na Câmara Federal", disse.