Janaina Paschoal: 'Radicalismo do bolsonarismo vai trazer Lula de volta'

Janaina Paschoal (PRTB-SP) pede que direita se una contra Lula (foto: Gustavo Sales/Câmara dos Deputados)

https://t.co/cNopPHGcCt

Leiam essa matéria com a mente e o coração abertos e vocês vão compreender o que estou dizendo. O radicalismo do bolsonarismo afasta as pessoas e vai trazer Lula e o PT todo de volta. E ele virão com tudo! É hora de Re-Unir! %u2014 Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) July 19, 2022

A deputada estadual e pré-candidata ao Senado, Janaina Paschoal (PRTB-SP), usou suas redes sociais nesta terça-feira (19/7) para tentar alertar seus seguidores sobre como o "radicalismo do bolsonarismo" será responsável por "trazer Lula e o PT todo de volta".A parlamentar compartilhou uma notícia do UOL, no qual uma pesquisadora que se dizia de direita, eleitora do Jair Bolsonaro (PL), afirma ter decidido votar em Lula (PT) para evitar o avanço da extrema-direita no Brasil.Paschoal disse que o momento é da direita se reunir, que as brigas não devem ser feitas de forma pública e que os pontos em comum devem estar acima das discordâncias."Parem de trucidar quem votou nele em 2018 e ousou discordar de seu governo. Temos que trazer esse povo de volta!", escreveu a pré-candidata.