Com apoio de Bolsonaro, Ibaneis e Arruda fecham acordo no Distrito Federal

Saiu o acordo entre o governador Ibaneis Rocha (MDB) e o ex-governador José Roberto Arruda (PL), tecnicamente empatados na liderança da disputa ao Palácio do Buriti, segundo apontou pesquisa do Instituto Quaest, publicada no fim de semana pelo Correio.









Da chapa anunciada por Ibaneis na semana passada, fica mantida a deputada Celina Leão (PP-DF) como vice. A ex-ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos) não será mais candidata ao Senado.





O acordo foi sacramentado nesta terça-feira (19/7) e referendado pelo presidente Jair Bolsonaro que recebeu Arruda para uma conversa e, em seguida, chamou Ibaneis, Flávia e Damares.





Arruda disse que não gostaria de atrapalhar a campanha de Flávia. Ela está bem avaliada nas pesquisas de intenções de votos. Lidera com folga. “No plano nacional, foi uma boa composição política. A Flavia foi ministra do presidente Bolsonaro e não poderíamos permitir a desunião da base dele no DF. No campo local, há alguns ajustes. Mas foi positivo”, disse Arruda ao Correio.





Segundo o Correio apurou, Damares atendeu ao pedido de Bolsonaro e decidiu retirar a candidatura. Damares deve ganhar uma nova missão ao lado do presidente. Possivelmente ela voltará ao ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos.





Ibaneis também ficou satisfeito. “Foi o melhor para a cidade e para o Brasil”, disse ao Correio. E o governador acrescentou: “Foi um gesto de grandeza do governador Arruda e da Damares em favor a união”.