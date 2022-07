Gol suspende distribuição da Veja após 'denúncia' de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro 'não gostou' quando viu revista Veja com reportagem contra o governo de seu pai sendo distribuída gratuitamente para os passageiros da Gol (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Lamento profundamente a @VoeGOLoficial tomar esta iniciativa. Espero que não seja em função de alguma promessa do ex-presidiário de %u201Cajudar%u201D a companhia aérea, caso aconteça a catástrofe de sua quadrilha voltar ao poder.

Aguardo, sinceramente, uma posição oficial da empresa. pic.twitter.com/zpHnWggpBq %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 13, 2022

A Gol Linhas Aéreas suspendeu uma parceria comercial com a revistadepois de uma "denúncia" do senador e filho “01” do presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em vídeo publicado nas redes sociais, o político questionou a disponibilização do conteúdo contra o governo de seu pai para os passageiros da companhia.A revista mostrada por Flávio e distribuída pela Gol tinha como reportagem de capa os ataques ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O presidente e os militares vêm questionando a lisura do processo eleitoral. O vídeo de Flávio foi publicado na terça-feira (12/7). O senador disse “lamentar profundamente” que a companhia distribuísse gratuitamente esse tipo de conteúdo.Por meio de nota, a Gol afirmou que em nenhum momento teria participado da definição do conteúdo editorial da revista, nem tampouco da escolha das notícias.Segundo a companhia aérea, a parceria comercial com a Editora Abril, que publica a Veja, tinha sido firmada em maio deste ano, em caráter "experimental", e já seria encerrada.