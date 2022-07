Bolsonaro: aborto em crianças estupradas é 'absurdo'

Durante coletiva de imprensa no Maranhão, Bolsonaro diz que, por ser cristão, entende que a “vida começa na concepção”.





Na manhã de hoje, o presidente participou do 38º Congresso Estadual das Missionárias e Dirigentes de Círculo de Oração da Convenção Estadual das Assembleias do Maranhão (Ceadema).

O evento aconteceu na cidade de Vitória do Mearim, a cerca de 181km de São Luís.

É o segundo dia do presidente no Maranhão. Na quarta (13), Bolsonaro esteve em Imperatriz, no sudoeste do estado, onde participou de uma motociata