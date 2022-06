MPF determinou que o procedimento fosse realizado independente das semanas de gestação (foto: Elza Fiuza/ Agência Brasil)

A menina de 11 anos que engravidou após ser vítima de estupro conseguiu realizar aborto em Santa Catarina por deeterminação do Ministério Público Federal (MPF).



O hospital tinha negado atendimento à garota na primeira vez, uma vez que o procedimento normalmente é realizado até a 20ª semana de gestação. Por isso, foi necessária uma ordem judicial para autorizar o procedimento na 22ª semana.





Em nota, o MPF disse que “é recomendado a atender vítimas de estupro, independentemente da idade gestacional”.O aborto foi realizado com sucesso na tarde de quarta-feira (22). Como o caso está em segredo de Justiça, o hospital não pode transmitir informações sobre o estado de saúde da criança.

Polêmica com juíza

Segundo a lei brasileira, o aborto é permitido em três casos: risco à vida da gestante, estupro e diagnóstico de anecefalia do feto (cérebro subdesenvolvido e crânio incompleto).Apesar da legalidade relacionada ao caso de estupro, a juíza Joana Ribeiro Zimmer negou o direito ao aborto com o argumento de que o bebê "era considerado um ser humano".A conduta da promotora e da juíza do caso estão sendo investigadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).Entretanto, logo após a repercussão negativa, Joana Ribeiro foi transferida para a Comarca de Brusque, no Vale do Itajaí. Segundo o órgão especial do Tribunal de Justiça, ela foi promovida “por merecimento”.