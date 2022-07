Pesquisa: Lula cresce e passa Bolsonaro no Rio, diz Genial/Quaest

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (14/7), mostra Lula à frente de Bolsonaro no Rio de Janeiro (foto: Ricardo StuCkert/PT/Marcos Corrêa/PR) Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (14/7) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente do presidente Jair Bolsonaro no Estado do Rio de Janeiro. O petista tem 39% das intenções de voto contra 34% de Bolsonaro.

Na última pesquisa, divulgada no dia 22 de maio, Bolsonaro e Lula apareciam empatados com 35% das intenções de voto.





Os demais pré-candidatos Pablo Marçal (Pros), Felipe D'Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (UB) e Leonardo Péricles (UP) não pontuaram.





Ao todo, votos brancos, indecisos e nulos somaram 4%; entre os entrevistados, 11% disseram que não vão votar em nenhum candidato.









O levantamento foi realizado entre os dias 8 a 11 de julho e contou com 1.200 entrevistados com 16 anos ou mais, do Rio de Janeiro. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2.8 pontos percentuais.





A pesquisa foi registrada no TSE com o número RJ-05160/2022 e BR-04560/2022.