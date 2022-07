Pesquisa:na disputa pelo governo do Rio, Castro tem 24%; Freixo, 22%

Margem de erro de 2,8 pontos percentuais coloca pré-candidatos empatados (foto: Reprodução/Carlos Magno/Reprodução/Câmara dos Deputados) O governador Cláudio Castro (PL) tem 24% das intenções de voto na disputa pelo governo do Rio. O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) vem em seguida, com 22%.

Com a margem de erro estimada de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico entre os dois candidatos. É o que aponta nova pesquisa do Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (14/7).









O deputado Federal Paulo Ganime (Novo) e o Coronel Emir Larangeira (PMB) estão com 1%. Votos indecisos somam 10% e brancos e nulos chegam a 24%.

O levantamento foi realizado entre os dias 8 a 11 de julho e contou com 1.200 entrevistados com 16 anos ou mais, do Rio de Janeiro. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2.8 pontos percentuais.





A pesquisa foi registrada no TSE com o número RJ-05160/2022 e BR-04560/2022.