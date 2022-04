Datafolha: Haddad lidera em SP e Freixo no RJ

Haddad lidera em São Paulo, seguido por França e Tarcísio (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Uma pesquisa do Datafolha realizada em 5 e 6 de abril diagnosticou que o ex-candidato ao Palácio do Planalto em 2018, Fernando Haddad (PT), é o postulante ao governo de São Paulo mais conhecido e mais rejeitado. Durante os dois dias, foram ouvidas 1.806 pessoas em 62 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos, e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-03189/2022. Uma pesquisa do Datafolha realizada em 5 e 6 de abril diagnosticou que o ex-candidato ao Palácio do Planalto em 2018, Fernando Haddad (PT), é o postulante ao governo de São Paulo mais conhecido e mais rejeitado. Durante os dois dias, foram ouvidas 1.806 pessoas em 62 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos, e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-03189/2022.





Haddad foi ministro da Educação por quase sete anos, ocupou a prefeitura paulistana de 2013 a 2016 e foi derrotado no segundo turno presidencial de 2018. Hoje, é conhecido por 94% dos paulistas, dos quais 37% afirmam saber muito sobre o petista. Dizem que não votariam de forma alguma nele 34%.





Apesar disso, o petista é quem lidera a corrida agora, segundo o Datafolha. Ele é seguido por Márcio França (PSB), que foi governador do estado quando Geraldo Alckmin (então no PSDB, hoje PSB) deixou o Palácio dos Bandeirantes para concorrer no pleito de 2018. França é conhecido por 74% dos paulistas.





Intenção de voto em SP



Fernando Haddad (PT) - 29%





Márcio França (PSB) - 20%





Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) - 10%





Rodrigo Garcia (PSDB) - 6%





Branco/Nulo/Nenhum - 23%





Não sabe - 7%





*Resposta estimulada





Rio de Janeiro



No estado, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) e o governador Cláudio Castro (PL) lideram as intenções de voto para a disputa pelo Governo do Rio de Janeiro. O levantamento do Datafolha mostra Freixo com 22% e Castro com 18% das intenções de voto no cenário mais provável até aqui para a disputa eleitoral em outubro. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, o que os coloca em situação de empate técnico.





Os demais candidatos neste cenário estão quase todos em empate técnico: o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), com 7%, Eduardo Serra (PCB), com 5%, Cyro Garcia (PSTU), com 4%, o ex-presidente da OAB Felipe Santa Cruz (PSD), 3% e o deputado federal Paulo Ganime (Novo), com 2%.





De acordo com a pesquisa, um terço dos eleitores (33%) declarou pretender anular o voto em outubro. Outros 7% afirmaram ainda não saber em quem votar. No Rio de Janeiro, o levantamento foi realizado entre terça (5) e quinta (7), e entrevistou 1.218 eleitores no estado. Ele está registrado no TSE sob o número RJ- 05998/2022.