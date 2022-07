Alckmin sobre intolerância política: 'O Brasil precisa mudar'

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), vice do pré-candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disparou críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e avaliou que o "Brasil precisa mudar" e acabar com os atos de intolerância política. A declaração ocorreu durante evento de pré-campanha em Brasília, nessa terça-feira (12/7).

Durante o discurso, Alckmin alegou que Bolsonaro não desconfia do processo eleitoral, mas que tem medo do povo porque "sabe que não merece o voto para um segundo mandato". O ex-governador de São Paulo também reafirmou que ele e Lula irão "mudar o Brasil".

Presidente do PT Gleisi Hoffmann: 'Não vamos nos dobrar ao ódio'

"Quando uma pessoa invade uma festa de aniversário e mata outra por intolerância política. Quando com drone joga um veneno sobre o povo. Quando atiram bomba na multidão como foi na multidão do Rio de Janeiro, o Brasil precisa mudar", disse o ex-governador, ao relembrar recentes atentados políticos ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Em dois atos públicos promovidos pelo partido, os participantes foram atacados com fezes. No último sábado (09/7), um guarda municipal, que era tesoureiro do PT, foi morto por um bolsonarista a tiros quando comemorava o aniversário.