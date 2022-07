Zema recebe miss kids Minas Gerais no Palácio Tiradentes

A menina foi recepcionada nesta terça-feira (12/7) pelo governador Romeu Zema (Novo). Ela vai representar o estado no Miss Brasil Kids, em 12 de outubro.



Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/07/12/interna_politica,1379704/zema-recebe-miss-kids-minas-gerais-no-palacio-tiradentes.shtml



A vencedora do Miss Minas Gerais Kids agora se prepara para o Miss Brasil Kids, que será decidido em outubro. Duda continua com os planos de seguir a vida como modelo, e vai representar Minas em outros eventos ainda neste ano.



Acesse o site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com

" />