CPI do MEC é criada, mas investigações serão só depois das eleições

Rodrigo Pacheco fez a leitura do pedido da instauração da CPI nessa quarta-feira (6/7) (foto: Reprodução/Agência Senado)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), autorizou o pedido de instauração da CPI do MEC. A leitura do pedido foi feita na noite dessa quarta-feira (6/7) e com isso o parlamentar autorizou o início das investigações sobre as denúncias de favorecimento a prefeituras indicadas por pastores evangélicos no Ministério da Educação.