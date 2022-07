Pacheco sobre CPI do MEC: 'Requerimento será lido'

A previsão do presidente do Senado é que os requerimentos de abertura de CPIs sejam lidos no plenário nesta quarta-feira (6).



“O requerimento será lido, ou seja, o papel da presidência será cumprido com a leitura dos requerimentos. Os blocos e partidos políticos serão instados, através dos seus líderes, a fazer as indicações dos membros, mas há um acordo de maioria de líderes que a instalação a partir da indicação desses membros se dará no momento oportuno”, declarou o senador.





Pacheco disse ainda que houve um acordo no Colégio de Líderes para iniciar as CPIs depois das eleições, para que possam ocorrer num período de normalidade do funcionamento parlamentar, com a participação dos senadores, e sem a contaminação do período eleitoral, conforme decisão pacificada pelos líderes.



Supremo





“Como já assinalei, CPI é direito constitucional da minoria parlamentar. Não existe a possibilidade de não ser instalada. Não pode ser obstruída. Ninguém está acima da Constituição, muito menos nós, parlamentares, que ao tomar posse juramos cumpri-la e fazer cumprir”, escreveu Randolfe nas redes sociais, logo após a reunião. O senador Randolfe Rodrigues ameaçou recorrer ao STF caso o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não dê andamento à instalação da CPI do MEC.