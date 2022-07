Ministro da Justiça, Anderson Torres, testa positivo para COVID

“Informo que testei positivo para COVID-19, e que estou bem, totalmente assintomático”, afirmou. Torres assumiu o ministério em março do ano passado, no lugar de André Mendonça, que passou a ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).









Na última quinta-feira (30/6), Torres participou de um evento pelos 94 anos da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Florianópolis (SC). O ministro não detalhou se seguirá despachando remotamente durante o período de isolamento social.