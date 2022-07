Show de Lô Borges em Ouro Preto tem gritos de 'Fora, Bolsonaro'

Lô Borges levantou o público com grande sucessos de sua carreira (foto: foto: Weber Padua/Facebook Lô Borges)

As comemorações pelos 50 anos do álbum “Clube da Esquina” (1972) foram iniciadas na noite de ontem (5/7), em Ouro Preto, com o show do cantor e compositor Lô Borges, um dos fundadores do grupo.Além de curtir as canções, o público presente no estacionamento do Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) protestou contra o presidente Jair Bolsonaro.Lô Borges, que completou 70 anos em 2022, cantou alguns de seus principais sucessos e composições, como “O Trem Azul” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, além de músicas do Clube da Esquina que ficaram marcadas na história, como “Paisagem da Janela”.