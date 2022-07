Romeu Zema: 'estamos em um momento de definições'

Romeu Zema (Novo) se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (4/7) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Na pauta do encontro entre o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com o presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorrido nesta segunda-feira (4/7) no Palácio do Planalto, esteve a definição das alianças para as eleições de outubro.



Após a reunião, Zema afirmou à jornalistas que está em um momento de "definições".

"A questão política é o secretário Igor Eto é que tem tratado. Nós estamos em um momento de definições. E da mesma maneira que tudo, geralmente, na área política, costuma ficar para a última hora, como aconteceu com as filiações partidárias, nós estamos levando adiante com a maior agilidade dentro do possível. Mas ainda há definições a serem tomadas até a data limite", disse.



Outro convidado para a conversa entre os chefes de Executivo, foi o deputado Marcelo Aro (PP-MG).

O parlamentar é um dos cotados para ser o vice na chapa com Zema.

Aro entrou no Planalto enquanto o governador falava com a imprensa e não parou para dar declarações.



Infraestrutura

Zema ainda comentou que o principal foco da reunião com Bolsonaro é a infraestrutura no estado. Ele disse que iria conversar sobre a BR-381, e a separação da seção da BR-362.

"Eu tenho andado muito pelo estado e, realmente, nós temos tido algumas BRs que têm deixado a desejar em manutenção, tenho recebido reclamações. O ministro da Infraestrutura já esteve lá em Minas e é um dos pontos que eu estarei tratando com o presidente", afirmou.

O "Beabá da Política"