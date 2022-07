Bolsonaro na Bahia: 'Estão gostando da baixa dos combustíveis?'

O presidente ainda parabenizou os demais governadores que baixaram os impostos e voltou a atacar o PT (foto: Clauber Cleber Caetano/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou nesta sexta-feira (1º/7) em Feira de Santana, na Bahia. Em discurso, o chefe do Executivo questionou aos apoiadores presentes se eles estavam gostando da redução no preço dos combustíveis e afirmou que o crédito pela proposta de redução de ICMS nos combustíveis é de sua gestão.









“Eu pergunto a vocês, estão gostando da baixa dos combustíveis? Há pouco me culpavam pelo aumento, quando baixa, muitos se calam. É um trabalho nosso. Começou com o governo federal abrindo mão dos seus impostos”, afirmou, enquanto bolsonaristas gritavam “Lula não”.

















Bolsonaro ainda aproveitou para criticar governadores do Nordeste que entraram na Justiça contra a lei que estabelece um teto da alíquota do ICMS sobre os combustíveis e disse que os mesmos querem “extorquir o contribuinte brasileiro”. Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul também protocolaram a ação.





“Agora chegou a vez dos 27 governadores do Brasil. Uma lei sancionada por nós há pouco obrigou que se estabelecesse o teto dos impostos estaduais. A maioria dos governadores já começou a reduzir o preço dos impostos estaduais. Infelizmente, os nove governadores do Nordeste entraram na Justiça contra a redução de impostos estaduais. Não querem colaborar conosco. Não se preocupam com a sua população. Querem arrecadar de vocês, cada vez mais extorquir o contribuinte brasileiro.”









“Doze governadores entraram na Justiça. Desses 12, todos os nove do Nordeste, inclusive o da Bahia. Mas a força da lei se fará presente, essa redução se fará de uma forma ou de outra”, alegou.





O presidente ainda parabenizou os demais governadores que baixaram os impostos e voltou a atacar o PT. “Meus parabéns aos 15 outros governadores que baixaram seus impostos. Lamento os nove do Nordeste resistirem a isso, mas, como sempre digo, estamos numa luta do bem contra o mal e o bem sempre venceu todas as batalhas. Vocês sabiam que lá no Senado, todos os senadores do PT votaram contra a redução dos impostos? Não é novidade para nós que eles dizem que defendem o povo, mas, na verdade, se usam da população.”













"PEC dos milhões"

No evento, o presidente Bolsonaro elogiou o Senado pela aprovação, ocorrida ontem, da PEC que amplia auxílios do governo.









“Eu quero cumprimentar os senadores. Ontem, o Senado majorou o valor do Auxilio Brasil de R$ 400 para R$ 700. Também dobrou, no dia de ontem, o valor do Auxílio Gás para todos os brasileiros”, relatou, confundindo o valor que irá para R$ 600.





A proposta encabeçada pelo governo federal amplia o valor do Auxílio Brasil e do vale-gás, cria o voucher caminhoneiro e benefícios para taxistas, concede aos estados compensações a alíquota do etanol, fomento à gratuidade no transporte público para idosos e suplementação financeira para o Alimenta Brasil. O custo de todos os benefícios será de R$ 41,25 bilhões aos cofres públicos.





PT

Bolsonaro continuou tecendo ataques em referência a Lula afirmando que o vermelho é uma cor “profundamente ligada à corrupção e aos desmandos”. “Algo que realmente emociona a todos nós é o sentimento de patriotismo, de brasilidade, cada vez aparecendo mais nos quatro cantos do nosso Brasil. Não tem preço cada vez mais vermos prevalecer as cores verde e amarelo em nosso território brasileiro, cada vez mais longe do vermelho, o que mostra que está profundamente ligado à corrupção e aos desmandos", emendou. Enquanto isso, a plateia bradava: "A nossa bandeira jamais será vermelha".





E repetiu aceno às pautas ideológicas. “O nosso governo está em sintonia com o povo brasileiro. Somos contra o aborto, contra a liberação das drogas, contra a ideologia de gênero, somos favoraveis ao armamento, somos contra emprestar dinheiro público para as ditaduras.”









O presidente também falou sobre o andamento da transposição do Rio São Francisco e voltou a comentar sobre desvios de dinheiro no governo PT, dizendo ter faltado “gente honesta” para gerir o país.





“A obra do São Francisco estava parada há muito tempo, até aquele tempo desviaram, sim, não foi água, mas dinheiro para o bolso de malandros que estavam ao lado do governo naquela época. Dizer a vocês que somente com o endividamento da Petrobras feito pelo governo vermelho, daria para ser feita 60 vezes a transposição do São Francisco. Ou seja, não falta dinheiro para atender a nossa população, o que faltava era gente honesta para administrar o nosso Brasil”.





Por fim, disse que, “quando os bons se dividem ou se omitem, os maus vencem”. “Podem ter certeza, a união do povo brasileiro se fará cada vez mais presente de modo que o bem vença essa batalha e o grande vitorioso disso tudo é o nosso povo. A grande vitória é a manutenção da nossa liberdade”.





Também esteve no evento o ex-ministro da Cidadania e deputado federal João Roma (PL), pré-candidato ao governo do estado.





Em seguida, Bolsonaro seguiu em motociata pelas ruas da cidade. Ele participa ainda hoje da visita ao Estaleiro Enseada, em Maragogipe, e da cerimônia de inauguração da restauração do Casarão da Filarmônica Terpsícore Popular.