Flávio sobre auxílios sociais: 'Fazendo porque os mais pobres precisam'

Flávio Bolsonaro disse que PEC tem o intuito de ajudar os mais pobres (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), declarou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que prevê o aumento dos auxílios sociais para os brasileiros, não tem o intuito de reverter o quadro eleitoral das eleições de 2022, no qual o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece nas pesquisas em segundo lugar , atrás de Lula (PT), principal adversário político nessas eleições.





"Meu pai sempre me ensinou a fazer as coisas sem pensar no que vai trazer votos de volta. O momento pede. O mundo com inflação alta, o poder de compra do planeta diminuiu", destacou o senador, em entrevista ao Jornal Estado de S. Paulo.

Aprovação da PEC

Flávio disse que acha que não será difícil aprovar a proposta. De acordo com o senador, há um consenso de que a emenda é necessária.

"O eleitor vai saber pesar isso tudo. Agora, se vai querer que volte aquela quadrilha do PT para assaltar o País e estuprar as estatais... No governo Bolsonaro isso não acontece e as pessoas sentem melhoria na qualidade de vida", disse. "Para mim, o maior equívoco foi não dar mais atenção para a publicidade das coisas que beneficiam as pessoas", complementou.