Bolsonaro: 'se a esquerda voltar, nunca mais deixará o poder no Brasil'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) segue preocupado com uma possível derrota nas eleições de 2022. Em entrevista a Tucker Carlson da TV americana "Fox News", nesta quarta-feira (29/6), ele disse que, caso a esquerda saia vitoriosa no Brasil em outubro deste ano, eles nunca mais saírão do poder."Se a esquerda voltar ao poder, na minha visão, nunca mais deixará o poder", disse o presidente Bolsonaro. A pesquisa Datafolha mais recente indica que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta 47% das intenções de voto no primeiro turno, contra 28% do atual líder do Executivo. Uma vantagem de 19 pontos.Bolsonaro, que costuma criticar governos de esquerda, disse que, caso os resultados das pesquisas se confirmem, o Brasil "seguirá o mesmo caminho da Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia", que são liderados por líderes identificados com diferentes espectros da esquerda. Além dos citados, Peru, Bolívia, Suriname e Guiana também são comandados por políticos de esquerda.Uruguai, Paraguai e Equador são os únicos, além do Brasil, comandados por presidentes de partidos de direita."Os perdedores serão a população brasileira e a própria esquerda. Toda a América do Sul será pintada de vermelho, se você me entende, e os EUA se tornarão um país isolado", vaticinou Bolsonaro.A conversa será exibida nesta quinta-feira (30/6) pela rede americana. O presidente e seus filhos conversaram com o apresentador por mais de uma hora, segundo Carlson.Esta semana, Carlson já entrevistou Felipe Martins, assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República, que afirmou que o presidente brasileiro alertou Joe Biden sobre os riscos de uma vitória de Lula, durante a Cúpula das Américas.



No Brasil para a realização de um documentário sobre a influência da China no país, Tucker Carlson, 53 anos, é um dos âncoras mais prestigiados pela "Fox News", canal dedicado ao público conservador.



Filiado ao partido Republicano, o mesmo pelo qual se elegeu Donald Trump, Carlson já chamou o ex-CEO da Walt Disney Company, Bob Iger, de propagandista do Partido Comunista Chinês.



Além de defender a teoria da conspiração, sem apresentar provas, de que os democratas buscam aumentar a entrada de imigrantes nos Estados Unidos para que o Partido Republicano tenha menos chances de vencer a eleição.



Em 2021, Carlson foi à Hungria entrevistar o premiê conservador Vikton Orbán, um importante aliado do governo Bolsonaro, e elogiou o húngaro por rejeitar pessoas que requeriam asilo em suas fronteiras.

