Vereador ataca comunidade LGBTQIA+: 'ladainha'

O vereador Reveter Rainer fez uma transmissão ao vivo após a publicação do post da prefeitura de Pedra do Indaiá (foto: Reprodução WhatsApp) Um protesto contra a homofobia, misoginia e racismo foi realizado, na noite desta quarta-feira (29/6), após declarações feitas pelo vereador de Pedra do Indaiá, no Centro-Oeste de Minas, Reveter Rainer (PSL). O parlamentar atacou a comunidade LGBTQIA+ e ofendeu mulheres depois de uma postagem feita pela prefeitura em apoio ao Dia Internacional do Orgulho.

A postagem feita no Instagram oficial da prefeitura, nessa terça-feira (28/6), carrega as cores da bandeira LGBTQIA+ com os dizeres: “o amor sempre vence”.

Na legenda consta: “Pedra de todas as cores, todas as formas, todas as lutas”.



O post foi altamente criticado pelo vereador em uma transmissão ao vivo feita na noite de ontem.



Na contra mão das declarações, o vereador se disse livre de preconceitos.



“Ninguém nunca me viu com preconceito ou racismo, nada. Você nunca viu e nem vai ver. Trato qualquer um, homossexual, lésbica, seja o que for, exatamente da mesma forma que trato qualquer pessoa”, afirmou, se contradizendo na sequência.



“Se isso não for suficiente vai para o meio do inferno”, atacou.



Reveter Rainer não parou por aí.



“A gente tem que concordar com isso toda hora. Tem que andar abraçado, bater palminha, postar. É brincadeira. Todo mundo é livre. Orgulho é o “carai””, falou, seguindo com o discurso da “família tradicional”.



“E o pai de família que dá um duro danado para ser um pai de respeito? E a mãe de família? Cadê o dia internacional da família brasileira, dia da mãe de respeito que não trai seu marido? Dia internacional do marido que não trai sua esposa, que não sai por aí tocando bicho?”.





O parlamentar ainda se disse “estressado” com o que chamou de “situação”.

Na mesma linha, ofendeu mulheres e, ao mesmo tempo, afirmou que a comunidade LGBTQIA+ “quer dominar o mundo”.



“Primeiro vem esse feminismo, a gente fica meio imparcial, deixando de boa. Presta atenção que vou te falar, mulher não conquistou nada, não, foi dado. Vocês não querem só respeito, vocês querem dominar os homens, dominar o mundo. Vocês querem essa briga mesmo?”, afirmou em tom de revolta.



“Quanto tempo vocês acham que vocês duram? Porque nós, como homens, respeitamos vocês muito. Sempre respeitamos. Mas para vocês não é suficiente. Vocês querem que a gente seja capacho. Mulher detesta capacho. Na hora que a gente virar capacho vai meter um chifre na nossa cabeça”, disparou.



E continuou:



“O que vocês querem? Que merda é essa? Até quando vamos ter que engolir isso? Todo dia essa palhaçada afrontando a família. Vi crente curtindo isso. Que vergonha. Vai ler sua bíblia”, afirmou, classificando como “pouca vergonha”.



“Prefeitura apoia essa pouca vergonha”.



Reveter ainda acusou a comunidade de querer corromper.



“Vão corromper seus filhos na escola, vão corromper seus filhos na rua, corromper seus filhos nas redes sociais. Não vai brigar com ninguém, não, mas defenda seus princípios, defenda seus direitos, defenda aquilo que você acredita, defenda a bíblia, defenda a vontade de Deus, ou eles vão te atropelar que nem um rolo compressor. Já chega. Até quando vamos viver nessa idiotice aqui?”.



Entrando no tema de racismo disparou:



“Não pode ter uma propaganda se não tiver um negro. Não pode ter um filme se não tiver um negro. Quer um racismo maior que isso? Ter um negro lá obrigado por lei. Isso é humilhante”.



O vídeo foi apagado nesta quarta-feira (29/6) do perfil no vereador. A reportagem tentou contato com ele, porém, não foi encontrado até o fechamento desta matéria.

Após a carreata, manifestantes se concentraram no plenário da Câmara de Pedra do Indaiá (foto: Reprodução WhatsApp)



Protesto



As declarações geraram revolta nos moradores que foram às ruas do município de aproximadamente 4 mil habitantes. Uma carreata foi realizada e uma comissão formada para exigir um pedido público de desculpas, além da cassação do mandato do vereador.



Servidor público, Aroldo Moraes se sentiu ofendido.



“Trabalho na prefeitura, sou gay, me senti lesado pelo vídeo, pelas lives dele. Me senti ultrajado, porque tenho irmã, mãe e ele ofendeu todas. Estamos cansados deste tipo de gente, opinião, expressão. Todo mundo pode se expressar, mas com respeito, no mínimo”, lamentou.



Uma nota de repúdio apresentada pelos próprios vereadores contra o parlamentar foi aprovada na reunião ordinária desta quarta-feira (29/6).



Prefeitura



Em nota, a prefeitura de Pedra do Indaiá afirmou que “acredita que é dever do poder público, bem como de qualquer cidadão, respeitar todos os segmentos da sociedade e suas orientações (seja religiosa, cultural, ou quaisquer outras afins).”



“A publicação feita pelo perfil da administração no dia 28/06/2022, em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ tem a conotação de cumprimentos e apoio à comunidade que merece todo nosso respeito”, afirmou.



Dizendo que “apesar de ser terrivelmente contrária ao posicionamento expresso pelo vereador”, e a administração municipal não fará pronunciamento quanto às declarações do parlamentar em questão.



*Amanda Quintiliano especial para o EM