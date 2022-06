Operação para investigar morte de filho de vereador termina com nova morte

Paulo Ricardo de Oliveira, de 23 anos, que morreu no início da madrugada de domingo (19/6) (foto: Rede social) Uma operação coordenada pela Polícia Civil (PC) em Além Paraíba, no interior de Minas, terminou com a morte de um homem ainda não identificado.

De acordo com a PC, a ação foi deflagrada para investigar a morte de Paulo Ricardo de Oliveira, de 23 anos, que morreu no início da madrugada de domingo (19/6).

Ele é filho do vereador Paulo Henrique de Oliveira (PTC), conhecido como Paulinho do Conselho.

Durante o confronto, um homem morreu baleado. Nenhum policial ficou ferido.

A operação contou com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os policiais apreenderam armas e drogas. A ocorrência segue em andamento e será atualizada conforme novas informações forem sendo divulgadas.





Morte de Paulo Ricardo

De acordo com a Polícia Militar, Paulo Ricardo de Oliveira, de 23 anos, foi assassinado a tiros no início da madrugada de domingo.

Ele foi socorrido por moradores do Bairro Goiabal e levado para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba, mas não resistiu.

A PM informou que recebeu denúncias de troca de tiros na região.

Testemunhas relataram aos PMs que dois homens, usando roupas e toucas pretas, chegaram em um carro, desceram do veículo e atiraram contra as pessoas que estavam em uma das ruas do bairro.

Paulo Ricardo foi baleado oito vezes. Um homem, de 41 anos, foi baleado duas vezes, no quadril e na perna, foi socorrido e passa bem.

Ao todo, segundo a PM, foram encontradas 52 cápsulas de munição 9mm. Logo após o tiroteio, os suspeitos fugiram e não foram localizados.

Paulo Ricardo é filho do vereador Paulo Henrique de Oliveira (PTC), conhecido como Paulinho do Conselho.

Pelas redes sociais, a Câmara Municipal de Além Paraíba manifestou uma nota de pesar.

“Ainda estarrecidos com a lamentável morte de Paulo Ricardo de Oliveira. Nós, unidos em oração, manifestamos nossas sinceras condolências ao vereador Paulinho do Conselho, certos de que a Fé em Deus amenizará as dores, cicatrizará as feridas, mas que a saudade será sempre inevitável”, informou a nota assinada pelo presidente da Casa, Mateus Cruz.

A Prefeitura de Além Paraíba também se manifestou sobre a morte de Paulo Ricardo.

A nota, assinada pelo prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior, relembra que a vítima foi aluno do atual Chefe do Executivo enquanto estudante.

“Paulo Henrique foi nascido e criado no bairro de São José, tendo feito parte de seus estudos na Escola Estadual Dr. Alfredo Castelo Branco, tendo sido portanto aluno do Senhor Prefeito. O Chefe do Poder Executivo registra ter sido esta mais uma tragédia que acomete uma família além-paraibana e que reafirma que tem feito tudo que está ao seu alcance para o incremento da segurança pública no município”, informou parte da nota.