Lucas Neiva: senadores se indignam com ameaça de morte a jornalista

Senador Humberto Costa (PT) pede para que ameaças de morte a jornalista sejam investigadas (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)





O repórter Lucas Neiva, do site especializado em política Congresso em foco, foi ameaçado de morte após a publicação de uma reportagem que denuncia um esquema de produção de fake news com o intuito de beneficiar o presidente Jair Bolsonaro (PL). A matéria, feita pelo jornalista, foi publicada no sábado (4/6).









“É fundamental que estas ações sejam amplamente investigadas. Esses criminosos não calarão as vozes daqueles que diuturnamente trabalham para nos trazer informação e conhecimento; esses criminosos não cercearão a imprensa brasileira; esses criminosos não rasgarão a Constituição Federal. A democracia não ficará a mercê de pessoas sem caráter que trabalham para espalhar o caos”, afirma em nota divulgada à imprensa.

"Os ataques à imprensa são ataques diretos à liberdade de expressão e ao livre exercício profissional."



Segue a íntegra da nossa nota:@congressoemfoco pic.twitter.com/6P5C7ZMn1i %u2014 Humberto Costa (@senadorhumberto) June 5, 2022 Os senadores Jean Paul Prates (PT-RN) e Fabiano Contarato (PT-ES) também corroboraram com o pedido pela urgência nas investigações. Para eles, a liberdade de expressão e o livre exercício da imprensa são fundamentais em uma democracia. Na avaliação dos parlamentares, o Estado e a sociedade devem assegurar esse princípio constitucional.





Liberdade de imprensa é algo fundamental numa democracia. O Estado e a sociedade devem garantir esse princípio. Bolsonaro não se incomoda com isso e incentiva os ataques ao jornalismo livre. TODO O APOIO AO @congressoemfoco %u2014 Senador Jean (@senadorjean) June 5, 2022 “As autoridades policiais e judiciárias precisam punir com celeridade mais um ataque criminoso da extrema-direita bolsonarista contra o jornalismo. Solidariedade ao jornalista Lucas Neiva e ao Congresso em Foco, para os quais nosso mandato está à disposição. É dever do Senado reagir em defesa da imprensa e da democracia, e o começo pode ser aprovando meu projeto de lei (PL 4.522/2020) que criminaliza hostilidade contra profissionais da imprensa. A proposta garante pena mais dura para quem atacar jornalistas”, defendeu Contarato.





As autoridades policiais e judiciárias precisam punir c/ celeridade mais um ataque criminoso da extrema-direita bolsonarista contra o jornalismo. Solidariedade ao jornalista Lucas Neiva e ao @congressoemfoco, para os quais nosso mandato está à disposição. https://t.co/bfwpeUKBF0 %u2014 Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) June 5, 2022 O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também falou sobre o caso. “O que esperar de um bando de criminosos, milicianos e corruptos? O Lucas Neiva descobriu e divulgou um grande esquema de fake news pró-Bolsonaro e, por isso, recebeu ameaças de morte. São uns bandidos que têm que sair da presidência direto para a cadeia.”

