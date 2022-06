Tebet diz que sofreu assédio sexual e pede demissão imediata de Guimarães

Tema foi levantado em entrevista coletiva por causa da denúncia contra o presidente da Caixa (foto: Iano Andrade / CNI)





“Depois disso eu comecei a ser autônoma e não tive mais esse problema de assédio hierárquico. Eu tinha uma situação financeira favorável, não dependia do emprego, então me afastei”, contou ela. Mas ressalvou que essa não é a realidade da maioria das mulheres. “Não é isso que acontece no ambiente de trabalho, tem aquelas mulheres que dependem do emprego e ficam arrastando a situação acreditando que vai parar, que vai melhorar, e a tendência é só aumentar a agressão, até com tentativas mais séria em relação a violações ao corpo da mulher.”

Respeito à mulher





“O mínimo que se exige de respeito à mulher no mercado de trabalho é o respeito a sua condição de ser mulher. Eu já sofri assédio sexual no ambiente de trabalho. Já sofri assédio moral no ambiente político. Mulheres não podem e não vão aceitar esse assédio”, declarou a pré-candidata.





Ela disse que qualquer assédio deve ser punido, mas defendeu políticas públicas, a partir da educação, que mudem o que chamou de “cultura” da discriminação da mulher no país. “Temos que rever nosso código penal, mas precisamos avançar na prevenção”, declarou.





