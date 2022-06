Pedro Guimarães deve deixar presidência da Caixa após denúncias

Daniella Marques, é braço direito do ministro Paulo Guedes (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)





A reportagem apurou que, após as denúncias de assédio sexual contra Guimarães , o governo federal iria optar por um nome feminino para o comando do banco.









Atuou por 20 anos no mercado financeiro, na área de gestão independente de fundos de investimentos. Foi sócia-fundadora e diretora de fundos de investimento antes de ingressar no governo.

A secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec), Daniella Marques, braço direito do ministro Paulo Guedes, deve ser a escolhida do presidente Jair Bolsonaro (PL) para assumir a presidência da Caixa Econômica Federal (CEF) com a demissão do atual chefe do banco, Pedro Guimarães, que deve ocorrer ainda hoje