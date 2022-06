MPF vai investigar presidente da Caixa por denúncias de assédio sexual

Presidente da Caixa é acusado de assédio sexual por diversas mulheres (foto: Isac Nóbrega/PR) Metrópoles, no fim da tarde dessa terça-feira (28/6). A investigação está em andamento, sob sigilo, no Ministério Público. O presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Duarte Guimarães será investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) por denúncias de assédio sexual. A denúncia foi revelada pelo jornal, no fim da tarde dessa terça-feira (28/6). A investigação está em andamento, sob sigilo, no Ministério Público.









As mulheres que denunciam Pedro concordaram em contar os relatos, desde que suas identidades fossem preservadas. Na reportagem publicada pelo portal Metrópoles, nomes fictícios foram usados para preservar a identidade das vítimas.





Cinco mulheres, que trabalham ou trabalharam em equipes que servem diretamente ao gabinete da presidência da Caixa, disseram que se sentiram abusadas durante compromissos de trabalho.









Segundo os relatos, várias das ocorrências estão relacionadas a viagens realizadas como parte do programa Caixa Mais Brasil. De acordo com "Ana", a depender da proximidade que tem com algumas das mulheres, Pedro Guimarães passa a se sentir "dono" delas.

"É comum ele pegar na cintura, pegar no pescoço. Já aconteceu comigo e com várias colegas. Ele trata as mulheres que estão perto como se fossem dele," conta. Ana conta que, ao negar suas abordagens, o presidente passou a ignorar, como se ela não existisse. "Quando escuta, vira a cara e passa a ignorar. Quando me encontrava, nem me cumprimentava mais".





Ainda segundo os relatos das vítimas, o presidente costumava promover funcionárias, mesmo que não preenchessem os requisitos necessários, e acabavam sendo transferidas para a sede, por desejo de Guimarães. O economista também é acusado de sempre escolher as mulheres que acha "interessante" para as viagens.





Ao portal Metrópoles, a Caixa Econômica Federal se pronunciou dizendo que não tinha conhecimento sobre as acusações. Leia a nota na íntegra.





"A Caixa não tem conhecimento das denúncias apresentadas pelo veículo. A Caixa esclarece que adota medidas de eliminação de condutas relacionadas a qualquer tipo de assédio. O banco possui um sólido sistema de integridade, ancorado na observância dos diversos protocolos de prevenção, ao Código de Ética e ao de Conduta, que vedam a prática de 'qualquer tipo de assédio, mediante conduta verbal ou física de humilhação, coação ou ameaça'. A Caixa possui, ainda, canal de denúncias, por meio do qual são apuradas quaisquer supostas irregularidades atribuídas à conduta de qualquer empregado, independente da função hierárquica, que garante o anonimato, o sigilo e o correto processamento das denúncias. Ademais, todo empregado do banco participa da ação educacional sobre Ética e Conduta na Caixa, da reunião anual sobre Código de Ética na sua Unidade, bem como deve assinar o Termo de Ciência de Ética, por meio dos canais internos. A Caixa possui, ainda, a cartilha 'Promovendo um Ambiente de Trabalho Saudável', que visa contribuir para a prevenção do assédio de forma ampla, com conteúdo informativo sobre esse tipo de prática, auxiliando na conscientização, reflexão, prevenção e promoção de um ambiente de trabalho saudável."





*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais