Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, é acusado de assédio sexual (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press) O governo Jair Bolsonaro montou uma operação emergencial para estancar a crise política envolvendo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O executivo é acusado de assédio sexual, em uma investigação sigilosa em curso no Ministério Público Federal, segundo reportagem do jornalista Rodrigo Rangel, no Metrópoles.





Em reunião urgente ocorrida na noite de terça-feira (29/06), no Palácio da Alvorada, Bolsonaro e seus aliados decidiram que as denúncias são graves e podem manchar a reputação do chefe do Executivo com o eleitorado feminino, público que ele luta para conquistar votos.









Segundo apurou o Correio Braziliense, a expectativa agora é tentar emplacar um nome feminino no lugar de Guimarães.





Notificação por flexões





Não é a primeira vez que autoridades recebem denúncias quanto à conduta de Pedro Guimarães. No fim do ano passado, durante um evento de metas, o executivo pediu a funcionários da Caixa que fizessem flexões de braço.





O Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal notificou Guimarães e recomendou que o presidente da instituição se abstenha de submeter os colaboradores a casos de mesmo teor e outras ‘situações de constrangimento no trabalho’ sob pena de abertura de um procedimento investigatório e adoção de medidas para correção da conduta, sem embargo de responsabilizações civil, criminal e administrativa’.





O texto do MPT-DF destacou que o gesto consistia em violência psicológica, tendo o ‘condão de produzir graves consequências à saúde mental dos trabalhadores’.





Nas denúncias de assédio, funcionárias do banco relatam os abusos. Guimarães é acusado de passar a mão nas mulheres, convidá-las para quartos de hotel em viagens, além de cometer assédio verbal.





A expectativa é de que a saída de Pedro Guimarães seja oficializada nas próximas horas. Até o momento, ele não se pronunciou.