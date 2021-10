MPF vai investigar atuação de Michelle Bolsonaro junto à Caixa

AM

Primeira-dama, Michelle Bolsonaro (foto: PR/Reprodução) A Procuradoria da República do Distrito Federal vai investigar o caso da primeira-dama Michelle Bolsonaro que teria agido para favorecer empresas de amigos em pedidos de financiamento da Caixa Econômica Federal no primeiro semestre de 2020.

A denúncia foi feita nesta sexta-feira (1º/10), pela revista Crusoé, que obteve documentos com uma lista de indicados.



Agora, a primeira-dama será investigada no inquérito que apura as irregularidades da Caixa.

De acordo com a matéria da revista, a maioria das operações foi feita em uma agência em Taguatinga, cidade-satélite de Brasília.

As ações foram feitas logo depois de o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que é muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro, ter encaminhado os pedidos de Michelle.

Ainda segundo a revista, Michelle e Guimarães tiveram encontros presenciais para discutir as ações.