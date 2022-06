'Minha especialidade é criar soluções', diz pré-candidato do PSDB em Minas

Marcus Pestana (foto), pré-candidato do PSDB ao governo mineiro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 27/6/22)

Pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo PSDB, o ex-deputado federal Marcus Pestana afirmou, nesta segunda-feira (27/6), que tem a criação de soluções como "especialidade". Ex-secretário de Estado de Saúde e com passagens por setores do governo federal, ele defendeu o "legado" das gestões tucanas no estado."Minha especialidade é criar soluções, e não ficar nessa coisa de rede social, dançando em TikTok, fazendo palhaçada e tergiversando, com populismo barato. Sou um cara de soluções", disse, ao participar do "EM Entrevista", podcast de política do Estado de Minas





Trajetória política

Pesquisa eleitoral

Ao defender as gestões tucanas em Minas Gerais, Pestana citou programas para a revitalização de estradas e de construção de unidades de saúde. "Nosso legado, do PSDB, é impressionantemente diferenciador", falou.Segundo Pestana, Kalil e Zema são oriundos da "antipolítica". Ele pregou em prol do que chamou de "política de resultados". "Há um vácuo no poder de Minas. Quem paga a conta é a população - principalmente a mais pobre, que precisa do governo".Pestana foi deputado federal entre 2011 e 2019. Antes, chefiou a secretaria de Saúde no governo de Aécio Neves. Atuou, também, no poder Executivo federal e na Prefeitura de Juiz de Fora, sua cidade natal.Pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados divulgada pelo EM apontou o pré-candidato do PSDB com 1,5% das intenções de voto. Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD), os líderes, aparecem com 45,7% e 28,4%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-00062/2022 e BR-02909/2022.