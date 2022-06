Bolsonaro defende reforma no Conselho de Segurança da ONU

Presidente Bolsonaro na abertura da 14ª Cúpula dos Brics (foto: Reprodução/YouTube)

Em seu discurso na abertura da 14ª Cúpula dos Brics, que reúne também Rússia, Índia, China e África do Sul, nesta quinta-feira (23/6), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou a necessidade de uma reforma em organizações internacionais, em especial no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Segundo ele, o Brasil aprofundará uma integração econômica com o bloco.