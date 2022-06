Internet resgata vídeo de Eduardo Bolsonaro reclamando do preço da gasolina

Um vídeo postado no canal do YouTube do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi resgatado pelos opositores do governo. Nas imagens, o filho 03 de Jair Bolsonaro aparece ao lado da influenciadora Karol Eller, prima da cantora Cássia Eller.

Eles estão em um posto de gasolina americano e colocam meio tanque de gasolina no carro de Karol. E dizem que o galão estava custando U$2,17 e o litro do combustível, U$0,57. “12 dólares e 96 centavos e botei meio tanque de gasolina. Obrigada, Dilma”, debocha a influenciadora. Em seguida, Eduardo diz: “nós somos os donos do petróleo e autossuficientes. Agora você está pagando o preço da (operação) Lava-Jato, da corrupção”. Na época, o litro da gasolina custava R$2,50 no Brasil. Hoje, o preço médio do combustível é de R$7,59.





Deputado Eduardo Bolsonaro aparece em vídeo afirmando que o preço da gasolina era consequência da corrupção na Petrobras (foto: Reprodução / Youtube)

“Antigamente, quando subia o preço da gasolina, eles falavam que era mercado internacional, só que antes o preço do barril do petróleo estava em 150 dólares. Agora que está 20, 30 dólares, eles não abaixam o preço da gasolina. Sabe por quê? Se fizerem isso, a Petrobras quebra”, finaliza.

Sucessivos reajustes

Segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP), no governo Bolsonaro, o diesel subiu 203% nas refinarias, enquanto a gasolina aumentou 169,1%. Enquanto isso, o salário mínimo aumentou 21,4%.

Na última sexta-feira (17/6), a Petrobras anunciou os reajustes de 5,2% no preço da gasolina e de 14,2% no preço do diesel. De acordo com a estatal, o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. Já o preço médio de venda de diesel da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro.



No Brasil, o preço dos combustíveis é regulado pela política de paridade de preços internacionais (PPI), desde 2016. Na prática, isso significa que a Petrobras tenta parear o preço da gasolina na refinaria com o preço internacional. Ou seja, os reajustes são resultado das oscilações dos preços do petróleo e do câmbio.

Além disso, existe também o impacto da cotação do dólar, já que o barril de petróleo é cotado na moeda norte-americana.