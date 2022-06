Bolsonaro: 'Se eu contar uma mentira, você acredita se quiser'

Bolsonaro minimizou a divulgação de notícias falsas (foto: Isac Nóbrega/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar o relator do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes.





“A preocupação do Alexandre de Moraes é fake news. Pelo amor de Deus. Ô, Leda, se eu contar uma mentira para você agora, você acredita se quiser. Ou, se você não gostar, você nunca mais fala comigo, você nunca mais entra na minha página”, afirmou Bolsonaro em entrevista ao canal da jornalista Leda Nagle no YouTube nesta quarta-feira (15/6).





Ainda segundo Bolsonaro, “a preocupação do Alexandre de Moraes não é com a verdade. Ele vem arranjando maneiras de desgastar o meu governo e também retirar do ar parte das pessoas que me apoiam.”





“Não existe mais lei no Brasil por parte do Supremo Tribunal Federal, é uma obsessão por tentar me tirar daqui, ou me fazer inelegível, ou me fazer perder as eleições”, declarou o presidente da República. “Os ministros do STF não sabem o que é o povo da rua aqui fora”, afirmou.