Bolsonaro: 'STF tem obsessão por tentar me tirar da presidência'

Presidente participou do canal do youtube da jornalista Leda Nagle.

Durante conversa com a jornalista, Bolsonaro associou a libertação do ex-presidente Lula a uma decisão única e exclusiva do ministro Edson Fachin, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Essa não é a primeira crítica de Bolsonaro aos ministros do STF. O presidente vem levantando suspeitas sobre a lisura das eleições de 2018. Para Bolsonaro, ele foi eleito ainda em primeiro turno.









“Não existe mais lei no Brasil por parte do Supremo Tribunal Federal, é uma obsessão por tentar me tirar daqui, ou me fazer inelegível, ou me fazer perder as eleições”, declarou o presidente da República. “Os ministros do STF não sabem o que é o povo da rua aqui fora”, afirmou.