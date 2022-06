Zema sobre perseguição política: 'É coisa do passado, mas pode voltar'

O governador Romeu Zema participou de entrega de viaturas em Divinópolis. (foto: Marco Evangelista/Imprensa MG)

Viaturas

O governador Romeu Zema (Novo) cutucou Alexandre Kalil (PSD), adversário na corrida pelo governo de Minas, ao entregar viaturas à Polícia Militar (PM), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, nesta quarta-feira (15/6). O chefe do Executivo afirmou que não existe "perseguição política" em sua gestão, referindo-se a um caso de 2018, quando houve operação da prefeitura de Moema, na mesma região, por suspeita de licitação fraudulenta.À época, o então prefeito Julvan Lacerda, presidente da Associação dos Municípios Mineiros (AMM), acusou o ex-governador Fernando Pimentel (PT) de perseguição por cobrar repasses em atrasos. A operação foi desencadeada pela Polícia Civil (PCMG) para cumprimento de mandados de busca e apreensão."Perseguição política não existe mais no estado. Polícia Militar e Polícia Civil sabem muito bem. Para a Polícia Penal, fiz questão de falar: 'vocês são instituições, vocês têm que ter as normas de vocês para avançarem'”, afirmou Romeu Zema.Ao relembrar o caso, o governador tratou a operação como “invasão” a mando de Fernando Pimentel. “Numa mera ação de politicagem para prejudicar quem estava cobrando a que era direito dos municípios”.“Para mim, é quase uma ditadura você reclamar e ser vítima de uma ação cinematográfica sem nenhum fundamento. Isso é coisa do passado, mas isso pode voltar”, declarou, dizendo que a "turma" de Pimentel está acompanhando o principal adversário dele.“Temos que trabalhar unidos, porque essa turma, vocês sabem muito bem, está aí acompanhando meu principal adversário. Eles só mudaram a cara. É a turma do Pimentel que está ali, totalmente, acompanhando o mesmo. Não vamos deixar”, disparou.Kalil e o pré-candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vão dividir palanque em Minas. Eles tiveram nesta quarta-feira (15/6) o primeiro evento público juntos, em Uberlândia , no Triângulo Mineiro. A aliança foi sacramentada no dia 9 de maio. O deputado estadual André Quintão (PT) foi colocado como vice-governador na chapa.Zema participou da entrega de 29 novas viaturas para reforçar o policiamento e nove para atender os Colégios Tiradentes de Divinópolis, Bom Despacho e Lavras.