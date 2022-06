Lula cobra 'canetada' de Bolsonaro na Petrobras

Lula cobra Bolsonaro sobre políticas na Petrobras (foto: Alexandre Guzanshe/EM)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato às eleições, cobrou uma “canetada” do presidente Jair Bolsonaro (PL) para a redução do ICMS.



Lula afirmou que se o presidente Jair Bolsonaro, "tivesse coragem", deveria enquadrar a Petrobras para revogar a política atual, que segundo ele, equiparou o preço dos combustíveis no Brasil ao mercado internacional, com uma "canetada".





A declaração foi feita em entrevista à rádio Itatiaia.





"O aumento da gasolina ao preço internacional não foi feito com uma votação no Congresso. Foi uma canetada do Pedro Parente, presidente da Petrobras. Portanto, se para aumentar o preço do combustível e transformar em preço internacional foi numa canetada, para você tirar também pode ser numa canetada. O presidente, se tivesse coragem, se não fosse um fanfarrão, um embusteiro, já teria feito isso", disse Lula.





Para Lula, a redução do ICMS levará a uma perda de arrecadação de estados que afetará o caixa dos municípios.