Em Minas, morre José Braz, o prefeito mais velho do Brasil

Morre José Braz, o prefeito mais velho do Brasil (foto: TSE/DIVULGAÇÃO) Morreu, neste domingo (5/6), o prefeito mais velho do Brasil, José Braz (PP), aos 96 anos. Ele estava exercendo o seu terceiro mandato à frente da Prefeitura de Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais.

Segundo informações preliminares, José Braz estava em casa e sofreu um mal súbito.





A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa do município. Mais tarde, devem ser divulgadas informações sobre o velório.





Eleito em 2020, com 42,8% dos votos, José Braz era o prefeito mais velho de todo o Brasil. Anteriormente, ele havia sido eleito em 2004, pela primeira vez, sendo reeleito quatro anos depois.





"Desejamos a todos os familiares, em especial à viúva Dona Lédia, que tenham força para prosseguir e vencer este momento tão difícil. Muriaé está de luto. Nos dedicaremos com base naquele que foi o grande legado do Sr. José Braz: trabalhar sempre", diz a nota.



José Braz é pai do deputado estadual Braulio Braz e avô do ex-deputado federal Renzo Braz.