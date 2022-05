Jurista mineiro Antonio Augusto Cançado Trindade morre aos 74 anos

Jurista mineiro, Antonio Augusto Cançado Trindade (foto) morreu neste domingo (foto: Antonio Cruz/Arquivo/Agência Brasil)

Morreu, neste domingo (29/5), em Brasília (DF), o professor e jurista Antonio Augusto Cançado Trindade. O magistrado era juiz da Corte Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda. Ele tinha 74 anos.Além de atuar no comitê ligado à Organização das Nações Unidas (ONU), Cançado Trindade compôs - e chegou a presidir - a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Natural de Belo Horizonte, ele se formou pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O jurista tinha uma trajetória intimamente ligada à defesa dos Direitos Humanos e ao Direito Internacional - tema que o alçou aos postos de mestre e doutor pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra.Cançado Trindade teve conexões ao Ministério das Relações Exteriores (MRE), visto que foi consultor do Itamaraty. Exerceu, ainda, a atividade de professor do Instituto Rio Branco, entidade que trabalha na formação de diplomatas.O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, disse que a morte do jurista mineiro causa "imensa tristeza"."Humanista por vocação, o professor Cançado Trindade era um dos principais nomes brasileiros na prática e na doutrina do Direito Internacional, concentrando seus estudos principalmente no ramo dos direitos humanos, área na qual se tornou uma referência mundial", afirmou."O Supremo Tribunal Federal manifesta aos familiares e amigos votos de conforto e os mais sinceros pêsames. As lições e as inspirações deixadas pelo professor e jurista são um legado valioso para o Brasil, para a Suprema Corte e para o direito brasileiro", emendou o ministro.A pasta de Relações Exteriores também emitiu comunicado a fim de enaltecer a atuação de Cançado Trindade. "A memória do professor seguirá viva, em suas obras, em suas ideias e em todas as pessoas que inspirou com seu exemplo".