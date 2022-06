Morre o ex-deputado José de Abreu, presidente de honra do Podemos

O falecimento foi anunciado nas redes sociais da presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu (foto: Reprodução/Twitter) O ex-deputado federal e presidente de honra do Podemos, José de Abreu, morreu na manhã desta sexta-feira (3/6) em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada e não há informações sobre o velório.









"À nossa líder e demais familiares, nosso profundo sentimento e que Deus lhes fortaleça nesse tão difícil momento", diz a nota, que também foi repostada nas redes sociais do partido.













O ex-deputado José de Abreu tinha 77 anos, e foi eleito em 1994 por São Paulo pelo PSDB. Em 1998, foi reeleito, ocupando a cadeira até 2003. Ele também já foi filiado ao PMDB e presidiu o PTN.





Confira a nota na íntegra:





"É com enorme tristeza que comunicamos o falecimento do ex-deputado federal e presidente de honra do Podemos Nacional, José de Abreu, pai da nossa presidente nacional do Podemos e deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), ocorrido na manhã desta sexta-feira em São Paulo.





