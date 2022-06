Simone Tebet enfrenta entraves à aliança com o PSDB

(foto: Ed Alves/CB)

O MDB e o PSDB se mobilizam no Rio Grande do Sul para lançar o ex-governador tucano Eduardo Leite à reeleição. A senadora e pré-candidata ao Planalto Simone Tebet (MDB) tinha viagem marcada, ontem, ao estado para tentar convencer a ala de seu partido que resiste ao acordo, porque quer um nome da própria da sigla ao cargo estadual: Gabriel Souza. A parlamentar, no entanto, teve de cancelar o encontro devido à morte do sogro.









No Rio Grande do Sul, o líder das pesquisas ao governo do estado é o ex-ministro bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL). De acordo com o levantamento RealTime BigData, divulgado na semana passada, ele aparece com 23% das intenções de voto. Há um porém aí: Lorenzoni é o primeiro colocado no cenário sem Eduardo Leite, que não confirmou se concorrerá ao cargo.





Com o ex-governador na disputa, o panorama muda. O tucano alcança 23% dos votos, de acordo com a mesma pesquisa, enquanto Lorenzoni cai para 20%. A intenção do PSDB, portanto, é lançar Leite com o apoio do partido mais forte do estado, o MDB.





Por sua vez, o MDB está disposto a negociar o palanque. "Acho que não é algo que vai acontecer da noite para o dia. O nosso pré-candidato a governador, Gabriel (Souza) (...), tem todas as condições de disputar o o cargo. Essa é uma decisão dos companheiros do Rio Grande do Sul, mas (Souza) já foi um bom parceiro de Eduardo Leite", disse, ontem, o presidente nacional do MDB e deputado federal, Baleia Rossi (SP). "Nós vamos pedir diálogo para que possamos sentar à mesa, mas, claro, respeitando a grandeza do MDB no Rio Grande do Sul."





O que trava o acordo, no momento, é a velha guarda do MDB gaúcho — segundo membros da campanha da sigla —, que é reticente a um acordo com o PSDB e defende candidatura própria. Simone Tebet foi escalada para as negociações.





Dentro do MDB, o entendimento é de que o acordo com o PSDB no Rio Grande do Sul é crucial. "Há sintonia entre as siglas e ambas podem sair ganhando, já que Eduardo Leite tem um certo favoritismo, e o MDB é o maior partido", afirmou ao Correio uma fonte próxima à campanha.





A analogia é de que Leite é o melhor piloto para a corrida ao governo gaúcho. O MDB, por sua vez, apresenta o melhor carro, mas, historicamente, tende a impulsionar os seus pilotos, mesmo não sendo eles os favoritos. O acordo, se ocorrer, cria uma chapa muito competitiva, para um estado fortemente disputado pelos presidenciáveis no momento.