Janones diz que não se arrepende de destinar verba milionária para show

Pré-candidato à Presidência da República, o deputado federal mineiro André Janones (Avante) diz não se arrepender de ter destinado verba de R$ 1,4 milhão para bancar shows em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. A polêmica em torno do repasse da emenda parlamentar surgiu em meio à revelação, feita pelo Estado de Minas, do cachê de R$ 1,2 milhão que a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, na Região Central do estado, pagaria a Gusttavo Lima. O sertanejo, aliás, está na lista de artistas que devem se apresentar na festa ituiutabana.“Não vou tirar a responsabilidade de mim. Essa [emenda] é minha. Quero que seja realizada a maior festa agropecuária da história da cidade. As pessoas têm direito de se divertir, direito a lazer e direito a entretenimento. Pobre é gente. Ele quer se divertir”, afirmou Janones, durante participação no "EM Entrevista", podcast do Estado de Minas e do Portal Uai.O deputado enviou emenda de R$ 7 milhões a Ituiutaba. Do montante, R$ 5,1 milhões foram destinados a ações em saúde e educação. O restante – R$ 1,9 milhão – vai servir para bancar a edição deste ano da Exposição de Novas Tecnologias Voltadas ao Desenvolvimento da Pecuária (Expopec). A feira, agendada para setembro, servirá para comemorar o aniversário do município.Desse R$ 1,9 milhão, R$ 500 mil foram reservados para custear a infraestrutura do evento. Da fatia que sobrou, então, vão sair os cachês. Além de Gusttavo Lima, a feira terá apresentações das duplas Zezé di Camargo e Luciano, João Neto e Frederico e Gian e Giovani. “Por que Conceição do Mato Dentro, com R$ 1,2 milhão, pagou só o Gusttavo Lima, e minha cidade natal, com R$ 1,4 milhão, pagou o Gusttavo Lima e mais nove desse nível? Isso tem de ser questionado”, assinalou Janones.Segundo o parlamentar, o envio de verba pública para bancar apresentações culturais exige a dispensa de cobrança de ingressos. "Se o dinheiro é público, as pessoas entram gratuitamente para assistir ao espetáculo", assegurou. "Sou a favor de todo e qualquer investimento em cultura. A Lei Rouanet, de incentivo à cultura, precisa ser aperfeiçoada, mas não criminalizada como tem sido", emendou.Os R$ 7 milhões despachados por André Janones a Ituiutaba são fruto das chamadas emendas 'Pix'. O apelido é referência óbvia a um tipo de transferência bancária porque, nessa modalidade de repasse, o dinheiro público é enviado a um governo estadual ou a uma prefeitura e, ao constar no saldo do beneficiário já está pronta para uso. No modelo tradicional de emendas, a assinatura de convênios é requisito obrigatório para a liberação dos recursos.O deputado federal disse ser contra as emendas Pix e, em meio a críticas aos perigos das transferências diretas, garantiu ter regras próprias para fiscalizar a aplicação do dinheiro. "Eu não queria que existisse esse tipo de emenda. Dificulta a fiscalização. Mas não tenho o poder de acabar com a existência dessa emenda da noite para o dia. O que posso fazer é minha parte e, no meu mandato, agir da maneira mais coerente e ética possível", pontuou. "Comunico aos prefeitos com o que gostaria que a emenda fosse gasta. É um acordo de cavalheiros", continuou.Janones tem 2% das intenções de voto para presidente da República, segundo pesquisa feita pelo Instituto Datafolha na semana passada.Ele está no patamar da senadora Simone Tebet (MS), pré-candidata do MDB ao Palácio do Planalto e cotada para ser a postulante da terceira via para fazer frente à polarização entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).A polêmica em torno dos cachês milionários entregues a Gusttavo Lima deflagrou crise política em Conceição do Mato Dentro. O prefeito José Fernando Aparecido (MDB) cancelou a apresentação do Embaixador e protestou contra o que chamou de “questões eleitorais”. O cantor, por sua vez, se defendeu afirmando que a estrutura de seus shows gera empregos.