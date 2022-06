Pacheco prega respeito à Justiça Eleitoral e a imprensa nas eleições

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), afirmou, ontem à noite, em Belo Horizonte, ao comentar as eleições gerais que serão realizadas em outubro, que o principal compromisso do Legislativo é zelar pela liberdade de voto e da imprensa. "O Brasil precisa garantir seu processo eleitoral com respeito às liberdades, à imprensa e à Justiça Eleitoral. Preciso ter esse olhar geral para que tenhamos as eleições livres e limpas." O parlamentar participou do 37º Congresso Mineiro dos Municípios, no Expominas, na capital mineira,



"Todos nós temos o compromisso genuíno, sincero e importante com a democracia em nosso país, de fazer valer a liberdade das pessoas, do Estado de direito, as liberdades individuais e os direitos fundamentais. É muito importante que não nos abatemos nesse ambiente, que é o único possível para o progresso da nação", afirmou o presidente do Senado. O processo eleitoral brasileiro tem sido alvo frequente de críticas do presidente Jair Bolsonaro, que levanta suspeitas sobre a eficácia das urnas eletrônicas, embora o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) descarte irregularidades. O próprio Pacheco, em outras oportunidades, já saiu em defesa da lisura das urnas eletrônicas.



Sobre a eleição em Minas, Rodrigo Pacheco manifestou apoio ao ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, pré-candidato do PSD ao governo do estado. Ele comentou a aliança de Kalil com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT ao Palácio do Planalto, o que dará um só palanque para ambos no estado. "É normal que as alianças partidárias aconteçam e exista esse tipo de discussão. Em Minas Gerais, temos nosso pré-candidato, que é Alexandre Kalil. Há uma manifestada preferência dele de fazer aliança com o PT. É algo que o partido cuidará e no momento certo isso será efetivado", afirmou Pacheco.



Pacheco se encontrou com o governador Romeu Zema (Novo) no evento, mas disse que caminhará junto com o ex-prefeito de Belo Horizonte. "Tendo um candidato do partido, que é o ex-prefeito Alexandre Kalil, e ele terá nosso apoio. E o candidato ao Senado, que é o senador Alexandre Silveira, também terá nosso apoio", afirmou. Além de Kalil, o PSD também deverá lançar a candidatura do senador Alexandre Silveira, presidente do partido em Minas, em busca de novo mandato.





REFORMA TRIBUTÁRIA

Pacheco também disse que é muito difícil a reforma tributária tramitar no Congresso em 2022. De acordo com o senador, o texto ainda é objeto de divergências entre parlamentares e a sociedade civil, o que deve atrasar sua análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. "A reforma tributária é muito complexa e reconhecemos as dificuldades de se ter convergência em relação a ela. Avançamos muito na concepção do texto, a Proposta de Emenda à Constituição 110. Está na relatoria do cidadão Roberto Rocha e há uma intenção de se pautar na Comissão de Constituição e Justiça, mas há resistência. Estamos buscando consensos. Em algum momento vamos ter de fazer a reforma. Nosso estado tributário é falho."