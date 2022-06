Lula diz que 'gente' de Bolsonaro não tem 'pudor' por ter matado Marielle

AM

Lula fez críticas ao presidente Bolsonaro e ligou pessoas relacionadas a ele com a morte de Marielle (foto: Tv PT/Reprodução)



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que “gente” do presidente Jair Bolsonaro (PL) não tem "pudor" por ter matado a vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (Psol), assassinada em 2018.

"Quando a gente não pode se aproximar do governante, quando o governante tem um lado, um lado obscuro, porque a gente não sabe a qualidade de todos os milicianos dele, o que a gente sabe é que gente dele, sabe, não tem pudor de ter matado a Marielle", disse Lula durante visita a Porto Alegre (RS).



A deputada bolsonarista Bia Kicks (PL-DF) usou as redes sociais para responder Lula.



"Ex-presidiário afirma: 'Gente do presidente matou a Marielle'. Esse tipo de fakenews que pode afetar as eleições será coibido? O pré-candidato Lula será preso ou futuramente será cassado, na remotíssima hipótese de eleito?", escreveu a deputada.

Morte

Marielle e o motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros em 2018 no Rio de Janeiro.





O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o miliciano Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz como os assassinos dos dois.

Os mandantes do crime ainda não foram identificados.