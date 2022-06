André Janones é o convidado do 'EM Entrevista' desta quinta-feira (2/6)

Janones, em coletiva de imprensa feita no dia 14 de maio, disse, que, atualmente, a disputa política está completamente polarizada (foto: Jorge Lopes/EM/D.a press ) Estado de Minas. Nesta quinta-feira (2/6), às 13h15, ele participará do podcast semanal “EM Entrevista”, que será transmitido ao vivo pelo Pré-candidato do Avante à Presidência da República, o deputado federal André Janones (MG) será sabatinado por jornalistas do. Nesta quinta-feira (2/6), às 13h15, ele participará do podcast semanal “EM Entrevista”, que será transmitido ao vivo pelo YouTube do Portal Uai.





A entrevista compõe uma série de sabatinas com pré-candidatos à Presidência da República e ao Palácio Tiradentes. Na semana passada, o convidado foi o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) , pré-candidato ao governo mineiro. Antes, a bancada de jornalistas recebeu Miguel Corrêa , nome que o PDT pretende levar à disputa estadual.









“Infelizmente, o cenário político dominante hoje no nosso país nos obriga a votar no menos pior, estamos vendo isso com Lula e Bolsonaro polarizando a disputa presidencial mesmo com taxas de rejeição altíssimas”, ressaltou.

Candidatura como terceira opção viável

Para o deputado, a sua candidatura ao Planalto vai oferecer à população uma terceira opção viável.“A proposta da nossa pré-candidatura é levar uma opção diferente para o eleitor, uma opção de superação do discurso de ódio e do debate ideológico para o enfrentamento real dos problemas do nosso povo, que afetam pessoas dos mais variados credos e correntes ideológicas”, afirmou.





Nos últimos meses, Janones, que tem mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais, preferiu percorrer o Brasil de avião para impulsionar sua campanha , ao invés de viralizar com discursos online. Em localidades mais próximas, o deputado usa um ônibus estampado com seu rosto e na cor laranja do Avante, para transportá-lo nos deslocamentos entre as agendas.





Em relação ao governo mineiro, o pré-candidato à presidência disse ao EM que os eleitores mineiros têm sorte e o privilégio de escolher entre Kalil e Romeu Zema (Novo), atual governador, por ambos serem bons gestores.