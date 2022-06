Lula chega de jatinho no RS e Ciro ironiza: 'Quanta elegância'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega a Porto Alegre em jatinho (foto: Reprodução/Twitter )

O pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (1º) para ironizar a chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Rio Grande do Sul. Lula chegou à capital gaúcha, onde participará de um showmício, em jatinho fretado.





"Quanta elegância, quanta modéstia, quanta contenção de gastos, quanta compaixão com os mais pobres!", escreveu Ciro Gomes em sua página ao retuitar o post de uma internauta: "Lula chega de jatinho aqui no RS. Vai fazer um showmicio no Pepsi on The Stage, a maior e mais cara casa de eventos do RS. Só espero que não tenha dinheiro público envolvido como teve em SP. Povo gaúcho não vai gostar nadinha se tiver emenda de certos políticos daqui".

Quanta elegância, quanta modéstia, quanta contenção de gastos, quanta compaixão com os mais pobres! https://t.co/iX0wjzNjX1 %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) June 1, 2022







A resposta se deu ao abordar o modelo de governança do Brasil, ao menos, nos últimos 12 anos. Além de Lula, que presidiu o país de 2003 a 2010, e Bolsonaro, atual presidente, Fernando Henrique Cardoso, presidente entre 1998 e 2002, foi criticado.

Também nessa terça-feira, o pré-candidato afirmou que não desistirá de disputar o Palácio do Planalto este ano. "Não há força humana capaz de abalar a minha disciplinada decisão que tenho de dar ao povo uma alternativa. Que Deus abençoe essa grande nação", disse Ciro na sabatina realizada pelo Correio Braziliense, com vários candidatos, exceto o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não quiseram participar.





As eleições gerais de 2022, que escolherão entre outros agentes políticos o presidente da República pelos próximos quatro anos, acontecem em 2 de outubro. Caso seja necessário segundo turno, ele será realizado no dia 30 do mesmo mês.