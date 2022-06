PSDB pede para Lula explicar por que o PT 'quase acabou com o Brasil'

Aécio Neves (PSDB) (foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados ) Após ataques do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o PSDB durante discurso na terça-feira (31/5), o partido e seus membros reagiram, como o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG).









No seu perfil oficial do Twitter, a legenda afirmou que Lula tem que se preocupar em explicar à população por que a gestão do PT "quase acabou com o Brasil, que foi salvo da destruição pelo impeachment de Dilma. Aliás, Dilma, que ele e o PT escondem. E ele segue na hipocrisia procurando líderes tucanos".





O ex-presidente fez um discurso duro ontem contra opositores no lançamento de um livro em São Paulo contendo cartas enviadas a ele quando esteve na prisão. "Uma vez teve um senador do PFL que disse que era preciso 'acabar com essa desgraçada do PT', o Jorge Bornhausen. O PFL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB, e o PT continua forte, crescendo, e continua o partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita neste país", afirmou.









Arrogante e desrespeitosa

Aécio Neves também reagiu à declaração, classificando ela como "arrogante e desrespeitosa". "Por maiores que tenham sido os equívocos dos nossos atuais dirigentes ao priorizar, até aqui, um projeto regional em detrimento da nossa responsabilidade maior de lançar uma candidatura presidencial competitiva para se contrapor aos dois extremos, o PSDB continua e e continuará a ser essencial ao Brasil. E o tempo mostrará isso", afirmou o deputado.









A fala de Lula vai de encontro ao esforço de sua campanha em aproximar o petista de alguns membros do PSDB que têm diálogos com o próprio João Doria, que desistiu da sua pré-candidatura ao Planalto, e com o ex-chanceler e ex senador Aloysio Nunes Ferreira, além de outros nomes da legenda.