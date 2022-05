Bolsonaro sobre Lula: 'Não consegue sair na rua pra tomar uma branquinha'

Bolsonaro participa de entrevista com o apresentador Sikera Jr (foto: Reprodução/Youtube)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não consegue sair na rua "para tomar uma Coca-Cola, ou uma branquinha" sem ser vaiado. A fala foi dada em entrevista ao programa Alerta nacional da Rede TV!, apresentado por Sikera Jr., que foi ao ar nesta segunda-feira (30/5). O líder do executivo também ironizou a desistência de João Doria (PSDB-SP).









A entrevista foi gravada em Manaus no último sábado (28/5), quando o presidente estava em viagem para participar da Marcha Pra Jesus 2022.





Questionado sobre as pesquisas eleitorais, que mostram Lula na liderança, o presidente disse que o PT "comprava pesquisas para divulgar apenas o que interessava".





"Zero dividido por cinco"



Bolsonaro comentou ainda a desistência do ex-governador de São Paulo, João Doria, da corrida presidencial. "Zero dividido por cinco, quanto é? É o que ele tinha. Alguns eleitores que vão decidir pra onde vão, né. Mas não deu certo a política dele", disse o presidente, acrescentando que São Paulo foi o estado que mais fechou comércios e com maior número de mortes por 100 mil habitantes durante a pandemia.





"A gente via cenas terríveis. [...]Eu sempre falei: o vírus veio para ficar. Infelizmente, é uma verdade. Devemos salvar vidas e empregos. O lockdown serviu para dar uma pancada na economia", afirmou o presidente.